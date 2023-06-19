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Культовая советская комедия «Иван Васильевич меняет профессию» является любимым фильмом многих российских зрителей. Просмотр этой картины вызывает только положительные эмоции. Снята картина была в 1973 году режиссером Леонидом Гайдаем.

Но даже такой известный и любимый фильм имеет недочеты и киноляпы. Приведем некоторые из них. Так в сцене, где Иван Васильевич вместе с Шуриком находятся в квартире, в кадр попадает советский телевизор «Рубин-714». Первые модели этих телевизоров появились в 1976 году, хотя фильм снимался в 1973.

В то время как Бунша и Милославский бегут по замку, держа в руках царскую одежду, на одном из рыцарских доспехов нет шлема. В следующем кадре шлем уже был надет на латы. Следует обратить внимание также и на номер скорой помощи. Ехал автомобиль с номером 31-64, а затем показывается, что приехала «скорая» с номером 31-15.

Стоит отметить, что киноляпы совершенно не портят комедию, а добавляют ей еще большую комичность.

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