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Фильм «Бобби» Эмилио Эстевеса, который был выпущен в 2006 году, рассказывает о трагических событиях, произошедших в калифорнийском отеле «Амбассадор» в 1968 году. В тот день Роберт Кеннеди, брат убитого президента Джона Кеннеди и явный фаворит предстоящих выборов в США, был смертельно ранен.

Однако этот фильм не просто обычный детектив с теориями заговора. В этом увлекательном режиссерском эксперименте история кино рассказывается с разных точек зрения. Героями картины становятся люди, которые находились в отеле «Амбассадор» в момент убийства Кеннеди. Их судьбы загадочным образом переплетаются.

Главным вопросом фильма «Бобби» для голливудских продюсеров не является, кто убил Кеннеди. Загадкой является то, как Эмилио Эстевес смог снять эту ленту при бюджете в 14 миллионов долларов, пригласив для участия таких известных личностей, как Энтони Хопкинс, Хелен Хант, Шэрон Стоун, Деми Мур, Линдси Лохан, Лоуренс Фишборн, Хизер Грэм, Элайджа Вуд, Кристиан Слэйтер и других. Это просто остается тайной.

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