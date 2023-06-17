Художественный фильм «Белые ночи» 1985 года, снятый режиссером Тейлором Хэкфордом, является ярким примером анти-советской пропаганды. Данная картина была снята в самый разгар «холодного» конфликта между США и СССР.

Картина повествует о советском танцоре Николае Родченко, которому удалось сбежать из Советского Союза на Запад. Главную роль исполнил актер и танцор Михаил Барышников, уроженец Риги. Отмечается, что после гастролей в Канаде в 1974 году он не стал возвращаться на родину. Таким образом, у актера много общего с его персонажем. Он был беженцем из Советского Союза и танцором.

Отмечается, что американский режиссер сумел договориться со своими друзьями из финского туристического агентства, чтобы они отсняли видеоматериал в Ленинграде под предлогом съемки документального фильма. Но в США никто не поверил, что съемки были сделаны в северной столице СССР.

Но режиссер молчал, так как не хотел подставлять своих финских коллег и гордо принимал критику. О подлинности данных съемок Хэкфорд рассказал только уже после распада Советского Союза.