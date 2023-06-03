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Фильм «Барби», главные роли в котором исполнили голливудские актеры Марго Робби и Райан Гослинг, еще не вышел в прокат, как поднял невероятный ажиотаж вокруг себя. Только в июле картину можно будет увидеть на экранах кинотеатров. Однако лента уже имеет немалую армию фанатов.

По словам режиссера фильма Греты Гервинг, ее цель была – сделать «Барби» максимально реалистичной картиной. Именно поэтому вместо компьютерной графики для создания мира кукол были созданы вручную множественные декорации, раскрашенные розовой краской. «Я желала создать настоящий мир розового цвета», – рассказала режиссер-постановщик.

Эффект от фильма получился весьма неожиданным. Еще до выхода картины в прокат, спрос на флуоресцентный розовый оттенок краски Rosco настолько вырос во многих странах, что он просто закончился на складах.

Премьера фильма «Барби» должна состояться 21 июня 2023 года. О сюжете известно немного. По имеющейся информации, главная героиня кукла Барби в исполнении Марго Робби была изгнана из своего кукольного мира – Барбиленда из-за того, что она не являлась достаточно идеальной. Барби попадает в мир людей, где пытается найти истинное счастье.

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