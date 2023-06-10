Амбициозные ставки Киева и Запада на «масштабное наступление ВСУ» окончательно исчерпывают военный потенциал Украины, подготавливая ей судьбу Германии в мировых войнах прошлого века. Об этом пишет индийское издание The EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«С момента начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине ее ход не раз резко менялся. После первоначальных успехов, в августе-сентябре 2022 года Россия оказалась в невыгодном положении. Затем ситуация надолго погрузилась в «позиционный тупик» вокруг линии фронта. Отношения и нарративы с обеих сторон ужесточились, а всякая надежда на скорый мир отступила вместе с перспективами политического решения. Было ясно, что одна сторона должна решительно одержать победу на поле боя, прежде чем возникнет хоть какая-то вероятность выработки жизнеспособного перемирия», – отмечает EurAsian Times, причем дословно употребляя в своем описании российский термин «специальная военная операция».

Далее издание отмечает, что именно тогда Запад активно заговорил о грядущем «украинском наступлении». Западные правительства, политики и эксперты «слаженным хором» стали утверждать, что зимой якобы следует ожидать российского наступления, но «потом» и «обязательно» последует «масштабное контрнаступление» Украины – то ли зимой, то ли весной.

«Зима сменилась оттепелью, но никаких крупных наступлений не было. Затем пошли ссылки на ожидание, пока высохнет грязь и затвердеет земля, чтобы украинские механизированные формирования могли маневрировать. Подошел конец мая, и даже наступило лето, но активных боевых действий на фронтах не обнаруживалось», – напоминает EurAsian Times.

Некоторые пытались объяснять задержку украинского наступления ожиданием очередного «вундерваффе» с Запада. Ранее, когда речь шла об артиллерии, появились HIMARS. Затем заговорили о танках, и поступили «Челленджеры», «Леопарды» и обещания американских «Абрамсов». Наконец, прибыли системы ПВО «Пэтриот».

«Но единственный эффект, который мы увидели от ВСУ, это падение Бахмута после месяцев бравады в его руинах! Ракеты Storm Shadows также должны были «изменить правила игры». Но их, в свою очередь, начали попросту сбивать, а «Пэтриоты» – уничтожать! И теперь осталась лишь одна отговорка: не прибыли истребители F-16», – пишет индийское издание.

Теперь, согласно данным Минобороны России, общие потери ВСУ на Южно-Донецком направлении – цели их, похоже, основной атаки, – составили уже более 1500 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 «Леопардов» производства ФРГ, 3 «колесных танка» АМХ-10 французского производства и свыше 100 единиц прочей бронетехники.

Украина и без этого уже понесла огромные потери за последние 15 месяцев. Ее мобилизационный резерв стал еще более ограничен. А новое оружие, которое ВСУ получают от НАТО, «не впечатляет» ни по количеству, ни по качеству и характеристикам.

«В последние несколько месяцев Украина с тревогой наблюдала за тем, как российские силы побеждают HIMARS, Patriot и Storm Shadow. Так каким в этих условиях может стать самый вероятный исход украинского «наступления»? Русские выждут, пока Украина направит свои силы и резервы в наступление (подобно аналогии с быком и матадором), прежде чем нанести свой собственный удар», – считает EurAsian Times.

По оценке издания, «Украина уже находится на пределе с точки зрения подготовленной, боеспособной живой силы. Если они введут все свои резервы, а Россия сможет уничтожить эти формирования, то Украине нечем будет отбиваться где-либо еще – на любом другом участке фронта, где Россия может нанести свой сокрушительный удар».

«Россия в своих конфликтах на протяжении веков, как правило, не ставила на «блицкриг», а демонстрировала успех в длительных кампаниях, обменивая пространство на время, обескровливая врага, а затем одерживая победу за счет стратегической глубины. Единичные случаи, такие как советская операция «Багратион» в июне 1944 года, могут служить лишь не особо характерными примерами. Следует помнить, что к лету 1944 года Германия была уже серьезно обескровлена, западные союзники открыли несколько фронтов в Европе, а немецкая промышленность непрерывно уничтожалась бомбардировками. На этом фоне СССР массированным наступлением разгромил всю немецкую группу армий «Центр», а вскоре вытеснил врага с почти всей своей территории», – отмечает EurAsian Times.

Впрочем, индийское издание приводит как «более точную» другую аналогию – времен Первой мировой войны, на примере немецкого «весеннего наступления» Людендорфа в марте 1918 года. Отчаянно желая победить на западном фронте, германский генштаб бросил все свои последние резервы в амбициозное полномасштабное наступление, которое началось хорошо, но не принесло решающей победы. И Германии, исчерпавшей свои ресурсы, пришлось унизительно капитулировать.

В случае с нынешней Украиной, «благодаря тотальной поддержке НАТО, она пока еще имеет шансы избежать столь же полного поражения, как Германия» в мировых войнах 20 века, заключает EurAsian Times. Но итоги политического урегулирования, которое рано или поздно последует, в любом случае вряд ли будут благоприятными для нынешней киевской власти.