Пентагон заявил, что утвердил предоставление нового транша военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов в виде в виде долгосрочных закупок дополнительных систем ПВО и различных типов боеприпасов. Об этом сообщают ведущие западные СМИ на основе информации, поступившей от агентства Associated Press (AP). Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Портал Defense News указывает, что выделенные 2,1 миллиарда долларов будут предоставлены в рамках так называемой «Инициативы содействия безопасности Украины». В отличие от пакетов прямой военной помощи, когда американская военная техника, оружие и боеприпасы, как правило, выделяются непосредственно со складов Пентагона и оперативно отправляются Киеву, «эти деньги предназначены для использования в ближайшие месяцы или даже годы», чтобы обеспечить будущие поставки вооружений для Украины по мере их выпуска компаниями-производителями в США либо путем организации закупок у «третьих стран».

Новый пакет помощи будет включать финансирование закупок дополнительных боеприпасов для ракет Patriot, систем ПВО и ракет Hawk, а также небольших беспилотников Puma, которые можно запускать вручную.

Как поясняет британский медиа-ресурс The Telegraf, Puma – это целое семейство дронов от американской компании AeroVironment, которые производятся с 2007 года и закупаются около 20 странами, преимущественно – членами НАТО. Основным преимуществом БПЛА Puma считается его оптико-электронная система Mantis i45N – гиростабилизированная и многосенсорная, сочетающая в себе обычную и тепловизионную камеры, что позволяет обнаруживать противника как днем, так и ночью. Кроме того, дрон Puma способен подсвечивать цели лазерным лучом для наведения высокоточного вооружения.

Портал The Drive особо выделил в новом транше Пентагона первую поставку Украине 203-мм артиллерийских снарядов. По всей видимости, они предназначены для использования самоходными артиллерийскими установками С27 «Пион», несколько единиц которых были унаследованы ВСУ от советских времен. Снаряды для них оказались у Украины в большом дефиците, потому что их на сегодняшний день уже нигде в мире не производят. В январе появились фотоснимки украинских войск, использующих в качестве заменителя снаряды для гаубиц Б-4 – артсистемы 1931 года разработки, снятые с вооружения Советским Союзом вскоре после Второй мировой войны.

Представитель Пентагона отказался назвать журналистам, откуда будут получены эти 203-мм снаряды, «поскольку контракт еще не подписан». «Скорее всего, они поступят из существующих запасов в Восточной Европе или откуда-то еще, где имеются боеприпасы советской эпохи», – считает обозреватель The Drive.

Онлайн-издание Military Times подчеркивает, что объявленное Пентагоном очередное крупное вливание финансирования военной помощи Киеву от США «произошло, когда появились признаки того, что Украина начинает – или вот-вот начнет – долгожданное контрнаступление». Ряд официальных лиц администрации Байдена признали, что интенсивность боевых действий на Украине в последние дни заметно усилились.

Сайт Defense One, лишь кратко сообщив о новом транше американской военной помощи Украине, привел основные оценки первых дней начатого «украинского контрнаступления» от западных военных экспертов.

Американский Институт изучения войны (ISW) в целом указывает, что «украинские силы оказывают давление как минимум на три основных сектора – это юго-восток Запорожской области, запад Донецкой области и район разрушенного города Бахмут». При этом в ISW вынужденно признают, что ВСУ несет серьезные потери в живой силе и военной технике, в том числе поставленной Западом. Более того, «Украина потеряет еще гораздо больше, прежде чем это закончится», – заявила аналитик ISW Дженнифер Кафарелла в своем Twitter-аккаунте.

«Вряд ли можно о чем-то определенно судить по нескольким дням боев», – сказал Майкл Кофман, директор программы изучения России в Центре военно-морского анализа (CNA), хотя подтвердил, что кадры фотоснимков с чувствительными боевыми потерями ВСУ, которые начали появляться на этой неделе в социальных сетях, могут считаться достоверными по итогам проверок «привязки к местности». Кофман также повторил свой прежний прогноз о том, что «украинские наступательные действия будут продолжаться в течение нескольких недель, а возможно, даже месяцев».