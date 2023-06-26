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Российская певица Елена Ваенга поделилась со своими поклонниками кадрами, на которых она не побоялась показать себя без макияжа. Исполнительница опубликовала снимки в популярной социальной сети.

46-летняя артистка опубликовала фотографии со своего отдыха с семьей в Краснодаре. На размещенных фотографиях певица предстала в летнем платье голубого цвета с акцентом выше талии. Образ дополняли массивные круглые серьги и босоножки, декорированные мехом. Волосы Ваенги были собраны в небрежный пучок, а на лице не было видно ни грамма косметики.

Стоит отметить, что Елена Ваенга старается не афишировать свою личную жизнь, поэтому фото с семьей она публикует в соцсетях в редких случаях. На это раз артистка все же решилась на публикацию совместных фото с мужем и сыном. По всей вероятности, Елена хотела поделиться со своими поклонниками радостью после проведения времени в семейном кругу. Подписчики певицы оставили массу комментариев под фотографиями.

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