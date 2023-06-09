В Латвии с 12 по 17 июня должен будет пройти международный фестиваль современного танца Time to Dance 2023. Однако условия мероприятий грозят обернуться для его организаторов колоссальным скандалом. Об этом в своем материале сообщает издание «Евразия дейли».

Представление должно состояться в здании Рижского музея театра им. Эдуарда Смильгиса, однако всех зрителей обязали присутствовать на мероприятии исключительно нагишом. Приобретая билет, каждый зритель дает согласие на просмотр представления в обнаженном виде. Раздеться до гола необходимо будет в вестибюле музея, а с собой разрешается взять только полотенце, чтобы сидеть на нем. При этом участники шоу также будут выступать голыми.

Голые танцы на сцене рижского театра представят артисты из Венгрии Золтс Варга и Марта Ладзянски. Название танцевального шоу – «Позвольте мне увидеть природу». Российский путешественник Андрей Уржумцев прокомментировал эту новость следующим образом: «При Ринкевиче (совершившим публичное признание в нетрадиционной сексуальной ориентации) даже милое понятие «контактный зоопарк» может заиграть совершенно новыми красками».