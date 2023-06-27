Дуэйн «Скала» Джонсон рассматривается для роли Кратоса в предстоящем сериале God of War от студии Amazon.

Хотя официальный состав актеров для шоу еще не утвержден, согласно информации от портала TMZ, режиссеры телевизионной адаптации «Бога Войны» рассматривают возможность пригласить звезду фильмов «Форсаж» и недавнего «Черного Адама» на роль главного героя.

В интервью журналу Men’s Journal в январе 2022 года Джонсон заявил, что намерен перенести на экраны «одну из самых больших и крутых игр», в которую он играл много лет. Позже появились слухи в сети о возможной экранизации серии шутеров Call of Duty от Activision, но эта информация пока не подтверждена.

Шоуранером сериала будет Рэйф Джадкинс, автор «Колеса времени». Он планирует максимально точно передать на экранах историю, показанную в перезапуске 2018 года, и создать «грандиозное шоу», которое понравится как фанатам франшизы, так и новичкам.

Дата начала производства и выхода сериала пока не разглашается.