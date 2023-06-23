Ровно год назад из жизни ушел популярный певец советской эпохи Юрий Шатунов. В первую годовщину смерти артиста режиссер Александр Игудин, являющийся его другом, поделился своими воспоминаниями о музыканте с корреспондентом издания «АиФ».

По словам Игудина, который снял почти все клипы с участием Шатунова, они познакомились, когда ему было 16 лет, а Юре – 15. Режиссер вспоминает, что в конце 80-х годов и начале 90-х в Советском Союзе по популярности с Юрием Шатуновым могли соперничать только Михаил Горбачев и Виктор Цой. «Юра был самым популярным подростком советской эпохи», – резюмировал Игудин.

Режиссер также добавил, что две музыкальные легенды советской эпохи – Виктор Цой и Юрий Шатунов объединяли своим творчеством огромную страну. При этом судьба распорядилась таким образом, что оба артиста ушли из жизни довольно рано. По мнению Игудина, это свидетельствует о том, что оба артиста выполнили свою миссию в этом мире.