Дочка популярных российских исполнителей Анжелики Варум и Леонида Агутина уже долгое время живет в США. Девушка окончила американскую школу, после чего пошла по музыкальным стопам родителей. Сейчас 24-летняя Елизавета является фронт-вумен группы «Bruvvy band». Она пишет собственные композиции и исполняет их.

Недавно Елизавета поделилась в своей социальной сети пикантными кадрами в бикини. Можно заметить, что девушка унаследовала внешность обоих своих родителей. Но многие отмечают, что все же, Елизавета больше похожа на свою маму – Анжелику Варум. На фото девушка предстала в ярко-красном бикини.

Необычность фотоссесиия представляет то, что на тело девушки была распылена краска для имитации солнечного ожога, полученного в результате чрезмерного пребывание на солнце. Отмечается, что в фотоссесии снялись также участники группы «Bruvvy band».

«Я чертовски горжусь Bruvvy и собой…» – написала Елизавета в социальных сетях.