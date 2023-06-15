Британский актер Дэниэл Редклифф, прославившийся ролью главного персонажа фильмов о Гарри Поттере, во время интервью с изданием Deadline заявил, что не станет принимать участие в предстоящем одноименном сериале. По словам актера, нет необходимости его появления в шоу, ведь оно будет совершенно новой экранизацией вселенной, созданной Джоан Роулинг.

Дэниэл отметил, что слышал о новом сериале и о том, что все будет начато с чистого листа, «поэтому было бы немного странно, если бы я вмешался». По словам актера, Гарри Поттер должен стать кем-то вроде Шерлока Холмса. Он подчеркнул, что в сериале, скорее всего появится 8-летний мальчик, чья жизнь, так же, как и Дэниэла, кардинально изменится.

Напомним, что компания Warner Bros. Discovery объявила о выпуске сериала «Гарри Поттера». Отмечается, что проект будет представлять собой «сериал длиной в десятилетие». Шоу появится на экранах в 2025 или даже в 2026 году.