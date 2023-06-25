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Многие поклонники кино франшизы «Терминатор» часто задавались вопросом, почему ИИ Скайнет в третьем фильме отправляет в прошлое для уничтожения Джона Коннора «менее продвинутую» модель киборга ТХ с эндоскелетом вместо модели Т-1000 из жидкого металла.

Авторы третьего выпуска комикса «Терминатор: перед восстанием» Майлз Гантер и Майк Хоторн познакомили читателей с тренировочным поединком между киборгом ТХ и моделью Т-1002, являющейся более подвинутой версией Терминатора Т-1000 из второго фильма.

Оказалось, что несмотря на способность постоянно менять форму своего тела, превращая его в оружие, модель Терминатора ТХ смогла защитить себя и нанести сокрушительный удар киборгу Т-1002, пока он пытался собрать себя в единое целое. Таким образом, ИИ Скайнет определил, что киборг ТХ с эндоскелетом был способен резать модель Т-1002 на куски. Но пока тот пытался собирать себя обратно, он был полностью уничтожен моделью ТХ.

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