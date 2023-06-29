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Создатели картины об американском супергерое из киновселенной Marvel очень скрупулёзно отнеслись к созданию фильма «Капитан Америка: Зимний солдат» (название в российском прокате «Первый мститель: Другая война»). Поэтому внимательный зритель может обнаружить в голливудской картине отсылки к советской культуре.

Во время одного из эпизодов американского блокбастера зритель может увидеть на экране кадр с блокнотом Стива Роджерса, в котором указаны ключевые события и люди, повлиявшие на ход истории за то время, пока главный герой пролежал во льдах. В русской адаптации фильма в блокноте можно прочитать упоминание о Владимире Высоцком, Юрие Гагарине и советском фильме «Москва слезам не верит» и дате распада Советского союза.

При этом в оригинальной версии фильма американский зритель увидит совершенно другой кадр. Для зрителей из США в блокноте будет написано о высадке на Луну, американском ситкоме «Я люблю Люси», Стиве Джобсе и развале Берлинской стены. Также существуют адаптации для зрителей из Британии, где главный герой должен послушать песни группы «Битлз», а зрителям из Испании покажут кадр с блокнотом, где будет упоминаться «Чупа-Чупс» и Рафаэль Надаль.

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