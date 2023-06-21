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Актриса Марго Робби, исполнившая главную роль в фильме «Барби», провела захватывающую экскурсию по декорациям дома культовой куклы. Видео этой экскурсии уже доступно на YouTube-канале Architectural Digest.

В ролике Марго Робби показала нам сказочный дом, построенный в натуральную величину специально для съемок фильма «Барби». Она рассказала, что дизайн особняка главной героини и ее подруг был полностью вдохновлен оригинальными кукольными домиками из игрушечных наборов. Актриса призналась, что изначально такой сюрреалистический дизайн показался ей необычным, но со временем она полностью привыкла к этой удивительной обстановке.

Фильм «Барби» расскажет историю приключений знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном мире Барбиленда. В сюжете Барби будет изгнана из своего родного мира и отправится в реальный мир, в поисках новой жизни. Премьера этой комедии запланирована на 21 июля 2023 года, и мы с нетерпением ждем выхода этого захватывающего фильма на большие экраны.

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