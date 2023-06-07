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Кристина Асмус и Роман Евдокимов все чаще публикуют в Сети совместные фотографии и делают публичные признания в любви. Не исключено, что совсем скоро звезда фильма “Текст” снова выйдет замуж, пишет портал “7 Дней.ру”.

Таролог Мария Знаменская уверена, что Асмус ожидает замужество, а ее супругом станет Евдокимов, который не 7 лет младше своей возлюбленной. Однако она утверждает, что вряд ли и этот брак станет последним в жизни актрисы.

В светских кругах к отношениям между Кристиной и Романом относятся с изрядной долей скепсиса. Многие уверены, что Евдокимов просто делает карьеру и благодаря Асмус получает приятные бонусы. Он всего лишь обычный актер и ни в чем не может сравниться с Гариком Харламовым, харизма которого зашкаливает. Поэтому Кристина вряд ли получит удовольствие от этого брака.

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