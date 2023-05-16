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Десятая часть популярной франшизы «Форсаж» (Fast X) будет состоять из двух частей. Премьерный показ первой ее части запланирован уже на 17 мая, а пока на YouTube-канале The Fast Saga был опубликован заключительный трейлер киноленты.

Очередная часть киносаги должна стать заключительным фильмом серии. Возможно, по этой причине в трейлере показали некоторые кадры из предыдущих частей фильма, в том числе и с героем погибшего актера Пола Уокера. При этом главному герою киносаги, роль которого исполнил актер Вин Дизель, будет противостоять антагонист, роль которого сыграл известный актер Джейсон Момоа.

Судя по опубликованным кадрам трейлера зрителей ждет история наполненная, как и предыдущие части, умопомрачительными погонями на автомобилях, перестрелками и спецэффектами, которые будут «нарушать не только законы гравитации, но и божьи законы».

Также в фильме «Форсаж 10» сыграли такие известные актеры, как Мишель Родригес, Джейсон Стейтем, Бри Ларсон, Джон Сина, Хелен Миррен, Шарлиз Терон, Карди Би, Майкл Рукер, Скотт Иствуд, Натали Эммануэль и Даниэла Мелшор.

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