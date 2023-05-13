Российские исполнители, которые принимали участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» рассказали журналистам о том, скучают ли они по конкурсу или нет. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Российская певица Наталья Подольская, принимавшая участие в «Евровидении – 2005» заявила, что данный конкурс перестал быть ей интересен после того, как в нем запретили участвовать конкурсантам из России. Артистка расценивает это как предательство самой идеи самовыражения через музыку. По ее словам, пение не должно быть политизировано.

Участник «Евровидения – 2010» Петр Налич рассказал, что совершенно не скучает. Он подчеркнул, что ранее этот конкурс был интересен и волнителен. Но все же «там главное именно шоу, в котором в основном и соревнуются, а не музыка».

Певица Юлия Самойлова, принимавшая участие в конкурсе «Евровидение – 2017-2018» рассказала, что уже второй год не следит за «Евровидением». Она подчеркнула, что, конечно, участие в данном музыкальном конкурсе для нее было очень ярким событием, однако очень сильно смущал политический окрас. А сегодня он приобрел и вовсе самые мрачные цвета. Также, по словам Самойловой, обидно, что голосование происходило не по качеству музыки, а по отношению стран друг к другу в политическом аспекте.