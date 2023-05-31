Российским Министерством культуры из состава экспертных советов были исключены некоторые известные режиссеры. Соответствующий приказ был обнародован 30 мая.

Отмечается, что в составе экспертных советов больше не будет Режиссеров Алексея Учителя, Владимира Хотиненко, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, продюсера Петра Анурова и других известных деятелей.

После сокращений состав участников советов значительно уменьшился. Так, один из самых многочисленных советов по отбору игровых дебютных, авторских, экспериментальных и социально значимых национальных фильмов теперь будет включать только лишь 23 экспертов.

В составе советов также увеличилось число представителей Министерства культуры. А в составе совета по отбору фильмов для детей и юношества появились новые члены: депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов и два представителя РПЦ (протоиерей, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко).