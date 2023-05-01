Знаменитый российский модельер и художник Вячеслав Зайцев ушел из жизни в 85 лет 30 апреля. Все его поклонники и близкие люди очень скорбят и не могут смирится с потерей.

По словам ученицы Зайцева – дизайнера Аники Керимовой, народный художник России, несмотря на состояние своего здоровья, имел серьезные планы на будущее. Она рассказала, что Зайцев хотел провести показ в своем загородном доме в Каблуково 9 мая. Керимова подчеркнула, что он очень хотел, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне, как это было всегда на его показах.

Дизайнер подчеркнула, что до конца своих дней знаменитый модельер не прекращал свою творческую деятельность, ведь она была его жизнью. Многие близкие и знакомые Зайцева признаются, что им тяжело смирится с кончиной легенды моды. Всем его будет очень не хватать.

Напомним, что Вячеслав Зацев скончался в реанимации на 86-м году жизни 30 апреля. Он был госпитализирован в связи с сильными болями в животе, которые оказались следствием внутреннего кровотечения.