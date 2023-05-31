Вернувшиеся в федеральный эфир иностранные документальные фильмы создали ощущение, будто границы снова открылись. Один из таких фильмов – «Основной инстинкт», который вышел в 1992 году и вызвал скандалы своей провокационностью. Теперь на экраны вышел документальный фильм «Основной инстинкт: секс, смерть и Шэрон Стоун», что ранее было обычной практикой, хоть и не для массовой аудитории.

После времени, когда эфир был полностью посвящен актуальным событиям, некоторые признаки стабильности телевидения возвращаются. Документальный киноязык, который раньше был привычен, теперь воспринимается контрастно. Фильм содержит интервью с Шэрон Стоун, Майклом Дугласом, Полом Верховеном, Джо Эстерхазом и Яном Де Бонтом. Эта команда много раз рассказывала о съемках легендарного фильма, но, в отличие от наших знаменитостей, они не показывали скуку и усталость, отвечая на повторяющиеся вопросы.

Финальный монтаж фильма стал захватывающим детективом. Вспоминая съемки, режиссер и оператор рассказывали о сложностях с Шэрон Стоун и о необходимости максимального вклада от актеров. Эстерхаз вспомнил о своей ссоре с Верховеном на проекте. Сама Шэрон подробно рассказала о скандальных сценах и напряженных отношениях на площадке. Также режиссер рассказал о борьбе со студией за полноценный прокат фильма в Америке, и все согласились, что его выход на большой экран стал настоящим чудом.