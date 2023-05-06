Портал «Русская весна» сообщает о панике в рядах ВСУ в населенном пункте Хромово под Артемовском, где ВС РФ начали масштабную атаку с целью прорвать оборону противника. Именно в этом селе находится «дорога смерти», по которой украинские боевики получали снабжение из Часова Яра.

Боевики пишут, что территория, которую они еще утром контролировали, уже превратилась в серую зону. В районе трассы идут тяжелейшие бои, причем сил для сопротивления у ВСУ недостаточно.

Практически то же самое происходит на Ивановском направлении, где находился еще один путь снабжения ВСУ. Российские войска хотят перекрыть все дороги к Артемовску из Часова Яра и Константиновки, чтобы заблокировать Бахмут и вынудить вражеские подразделения сдаться.