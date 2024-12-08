В Балаково полиция расследует случай кражи, произошедший в местной поликлинике. Молодой человек 21 года обратился в правоохранительные органы после того, как обнаружил пропажу 9100 рублей из кармана своей куртки. По словам пострадавшего, он оставил верхнюю одежду на лавочке в коридоре учреждения, пока находился на приеме у врача.

Следственным отделом МУ МВД России «Балаковское» было возбуждено уголовное дело по статье о краже. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в преступлении. Она дала признательные показания, сообщив, что похищенные деньги были потрачены на личные нужды.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Саратовской области.

Полиция призывает граждан быть внимательными и не оставлять личные вещи без присмотра в общественных местах, чтобы избежать подобных инцидентов.