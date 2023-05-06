В ходе специальной военной операции ВС РФ штурмуют удерживаемый боевиками ВСУ участок фронта под населенным пунктом Хромово. Именно здесь проходит стратегически важная трасса О-0506, называемая украинскими военными «дорогой жизни». Но для них она уже превратилась в «дорогу смерти», так как артиллерия и штурмовые отряды российских войск уничтожают живую силу и технику противника.

Портал «Военное обозрение» пишет, что в телеграм-каналах украинские военные разгоняют панику, они пишут, что ВС РФ устроили им настоящий ад, что буквально за несколько минут большая часть дороги стала серой зоной.

Напомним, что ранее российские ВС подорвали мост у Часова Яра, по которому в Бахмут доставлялись боеприпасы, оружие, а также приезжало подкрепление. Сейчас у Киева нет такой возможности, так как бойцы ЧВК «Вагнер» прорывают оборону у населенного пункта Хромово.