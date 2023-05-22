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Известный российский актер Александр Тютин, снимавшийся в культовом сериале «ДМБ», порекомендовал своему коллеге по актерскому цеху Алексею Панину (внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) пройти психологическую экспертизу.

По его словам, судя по заявлениям Панина, можно смело делать вывод, что у него очень серьезные проблемы с головой. Тютин добавил, что он никак не относится к Панину, поскольку считает его просто ненормальным человеком. Вероятнее всего, у него очень большие проблемы с адекватностью, поэтому ему не мешало бы пройти психологическую экспертизу у профессионалов, резюмировал Тютин.

Напомним, что 22 мая Министерство внутренних дел Российской Федерации подало в розыск актера театра и кино Алексея Панина. Против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, а именно «Публичное оправдание терроризма». Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация Панина, сделанная им в социальной сети, где он выражал радость после взрыва на Крымском мосту.

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