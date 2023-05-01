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На телеканале НТВ завершился четвертый сезон популярного музыкального телешоу «Маска». Впервые в истории передачи первое место было разделено между двумя участниками: Димой Биланом и Сергеем Лазаревым. Об этом сообщает издание «СтарХит».

До последнего момента экс-солист группы Smash держал интригу, стараясь запутать как членов жюри, так и зрителей. За кулисами исполнитель невероятно волновался перед каждым своим выступлением, так как были достаточно сложные постановки танцев, трюки и все это необходимо было исполнять в костюме.

Регина Тодоренко считала, что под маской «Скорпиона» скрывалась представительница прекрасного пола. А вот Филипп Киркоров был уверен в том, что перед членами жюри стоял замаскированный Сергей Лазарев: «Там он! Невероятная суперзвезда!».

Лазарев рассказал, что было очень сложно обманывать судей. Однако артист отметил, что ему удалось на протяжении многих выпусков передачи «водить членов жюри за нос». Они не могли понять, кто перед ними находится — мужчина или женщина.

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