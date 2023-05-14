Объявлено имя победителя международного музыкального конкурса «Евровидение – 2023», который проводился в Великобритании в городе Ливерпуль от имени Украины. Первое место заняла шведская певица Loreen (настоящее имя Лорин Талхауи) с композицией Tattoo, посвященной любви и взаимоотношениям.

По итогам совместного голосования телезрителей и членов жюри исполнительница получила 583 балла. На втором месте – Финляндия с 526 баллами, а третью позицию занял Израиль с общей суммой 362 балла. В «Евровидении -2023» Россия не принимала участия.

Для певицы Loreen победа в данном музыкальном конкурсе уже является второй. Исполнительница заняла первое место в «Евровидении – 2012».

В минувшем году первое место на конкурсе, который проводился в Турине, победу присудили украинской группе Kalush Orchestra. В этом году принимать участников должна была Украина, но из-за вооруженного конфликта на ее территории в целях безопасности было принято решение провести конкурс в Великобритании.