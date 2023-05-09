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Боевые действия в Артемовске (украинское название Бахмут) не утихают ни на минуту. Ожесточенные сражения между российскими силами и украинскими боевиками продолжаются уже более восьми месяцев. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» смогли выбить ВСУ с большей части города. Противник закрепился на окраинах Артемовска.

Нынешней ночью «вагнеровцам» удалось провести еще одну мощную атаку на позиции украинских боевиков. В итоге они взяли под контроль многоэтажные дома в юго-западной части города.

По словам экспертов, ситуация для ВСУ в Артемовске с каждым днем становится более плачевной. Но украинское командование не позволяет военнослужащим оставить города. Наоборот, регулярно осуществляется переброска резервов к западной части населенного пункта. Однако все дороги, ведущие к Артемовску, полностью контролируются российской артиллерией, поэтому любая попытка украинского командования отправить подкрепление в Артемовск заканчивается уничтожением российскими силами.

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