Ряд украинских средств массовой информации сообщает о фиксации расчетами противовоздушной обороны вооруженных сил Украины «блуждающих целей» в большинстве регионов страны.

Сообщается о срабатывании сигналов воздушной тревоги в большинстве регионов Украины, включая и столицу страны – Киев. При этом операторы комплексов противовоздушной обороны украинской армии фиксируют перемещение в небе так называемых «блуждающих целей».

Авторы Телеграм-канала «Украина.ru» сообщают, что обнаружение украинскими зенитчиками большого количества «блуждающих целей» может свидетельствовать об эффективной работе российских комплексов радиоэлектронной борьбы. Они создают ложные сигналы о воздушных целях с целью перегрузить работу наблюдательных станций комплексов ПВО ВС Украины.

Напомним, что в ночь на 9 мая по объектам украинской армии, расположенным в Харьковской, Днепропетровской и части Запорожской области, подконтрольной подразделениям ВС Украины, был нанесен массированный удар предположительно российскими ракетами «Искандер».