Специалисты выяснили, что некоторые виды членистоногих имеют особенность регенерировать не только оторванные конечности, но и гениталии. Ученые уверены, что данное открытие может дать «зеленый свет» в поиске новых подходов для лечения людей с ампутированными конечностями.

По словам одного из исследователей Герхарда Шольца, результаты открытия являются поразительными. Морские звезды могут регенерировать себе утраченные части тела. Ящерицы способны выращивать отпавший хвост. Ученым удалось определить, что разные группы животных умеют регенерировать различные части своего тела. Специалисты также выяснили, что морские пауки помимо конечностей могут отращивать утраченные анусы и гениталии.

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences было опубликовано исследование, которое доказывает, что пауки могут регенерировать. Ранее считалось, что паучий твердый экзоскелет не способен самовосстанавливаться. Но проведя опыты над 23 особями морских пауков выяснилось, что 90% из них смогли выжить после ампутации задних конечностей. А молодые особи пауков смогли отрастить свои конечности.