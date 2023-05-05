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Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» передала заявление Евгения Пригожина, в котором он сообщил, что из-за нехватки снарядов штурмовики не имеют возможности взять Бахмут под контроль к Дню Победы. Пригожин указал, что они должны были полностью освободить город до 9 мая, однако бюрократы лишили бойцов ЧВК любых артиллерийских запасов.

Глава «Вагнера» также отметил, что подразделения Минобороны плохо прикрывают фланги штурмовых отрядов, а вместо обещанных десятков тысяч бойцов, в районе Бахмута сражаются только десятки и редко сотни военных. Ранее Пригожин уже заявлял, что ЧВК «Вагнер» вынуждена покинуть Артемовск 10 мая из-за отсутствия снарядов.

В своем обращении к начальнику Генштаба, главе Минобороны, верховному главнокомандующему и народу России, Пригожин просит не поддерживать бюрократическую бюрократию и обеспечить ЧВК «Вагнер» необходимыми ресурсами для выполнения своих задач.

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