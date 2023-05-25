Ещё совсем недавно в IT-сфере наблюдался переизбыток кадров. Однако теперь всё изменилось. Многие компании сейчас нуждаются в IT-специалистах и охотно берут на работу даже джуниоров без опыта. Однако получить офер и стать частью команды не так-то просто. Потребуется не только продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и доказать, что соискатель может работать в команде. Также стоит учитывать практически каждый нюанс: от правил составления резюме до советов по прохождению испытательного срока. В этом материале вместе с агрегатором онлайн кусов eddu.pro мы расскажем обо всех особенностях получения работы в IT-сфере для новичков.

Почему IT-компании стремятся нанимать джунов

Согласно статистике, около 65% отечественных работодателей предпочитают видеть среди своих работников молодых специалистов. Причем примерно 71% предложений приходится именно на IT-компании. Далее идут финансовые организации с показателем в 70%, а замыкают тройку производственные предприятия с теми же 70%. Для найма именно молодых специалистов у работодателей есть определенные мотивы. Стоит рассмотреть их подробнее.

Работа над простыми проектами

Для работы над сложными, мультизадачными и дорогими проектами требуются профессионалы с внушительным набором отточенных навыков. Таким специалистам будет неинтересно работать над простыми задачами. К тому же, время senior-специалиста стоит дорого и платить большие деньги за запуск простого проекта нецелесообразно. Таким образом, многие IT-компании нанимают для запуска простого проекта джуниора, который со временем вырастает в настоящего профессионала.

Возможность сэкономить бюджет

Многие работодатели предпочитают инвестировать в обучение нового сотрудника, но при этом платить ему чуть меньше. Крупные IT-компании имеют возможность платить необходимые деньги специалистам Middle и Senior уровня. У небольших же компаний нет такой возможности, поэтому им проще нанять специалистов начального уровня и обучить всему необходимому, сделав из джуна лояльного middle-специалиста.

Высокий уровень социальной ответственности

Руководители IT-компаний тоже начинали свою карьеру с самого низа, поэтому они прекрасно понимают, как трудно новичку найти работу в сфере IT. Поэтому они не ставят жестких рамок в плане опыта при подборе специалистов на должность. Для работодателей такого типа намного важнее софт-скиллы соискателя, а не его профессиональные навыки. Однако даже в этом случае полезно знать, как правильно составить резюме или пройти собеседование.

Где можно найти вакансии

Официальные порталы компаний. У крупных компаний имеются собственные ресурсы, на которых часто размещаются вакансии. Стоит подготовить список компаний, в которые вы планируете устроиться и постоянно мониторить их официальные сайты. Сразу пытаться попасть в крупные корпорации (вроде Яндекс) не стоит – лучше обратить свое внимание на небольшие стартапы. Ведь там можно наработать необходимый опыт.

У крупных компаний имеются собственные ресурсы, на которых часто размещаются вакансии. Стоит подготовить список компаний, в которые вы планируете устроиться и постоянно мониторить их официальные сайты. Сразу пытаться попасть в крупные корпорации (вроде Яндекс) не стоит – лучше обратить свое внимание на небольшие стартапы. Ведь там можно наработать необходимый опыт. Социальные сети. Рекомендуется вступить в сообщества и паблики интересующих компаний в актуальных социальных сетях (VK, TenChat и так далее). Часто HR компаний постят там вакансии и прочую полезную информацию. К тому же, есть возможность вживую пообщаться с людьми, которые работают в той или иной компании. Если использовать весь потенциал соцсетей, то получится узнать о вакансиях одним из первых.

Рекомендуется вступить в сообщества и паблики интересующих компаний в актуальных социальных сетях (VK, TenChat и так далее). Часто HR компаний постят там вакансии и прочую полезную информацию. К тому же, есть возможность вживую пообщаться с людьми, которые работают в той или иной компании. Если использовать весь потенциал соцсетей, то получится узнать о вакансиях одним из первых. Мессенджер Telegram. В этом мессенджере огромное количество каналов с вакансиями. Причем имеются специальные каналы как для общей сферы IT, так и выделенные чаты для поиска узкоспециализированных работников: тестировщиков, разработчиков, дизайнеров и так далее. Стоит подписаться на эти каналы. Яркие примеры – «Работа для дизайнера, художника», «marketing jobs — вакансии для маркетологов» и так далее.

В этом мессенджере огромное количество каналов с вакансиями. Причем имеются специальные каналы как для общей сферы IT, так и выделенные чаты для поиска узкоспециализированных работников: тестировщиков, разработчиков, дизайнеров и так далее. Стоит подписаться на эти каналы. Яркие примеры – «Работа для дизайнера, художника», «marketing jobs — вакансии для маркетологов» и так далее. Площадки для профессионалов. Речь идет о таких платформах, как vc.ru, Хабр, DTF и так далее. На этих площадках «обитают» IT-специалисты. Также практически каждый ресурс из перечисленных имеет специальный раздел с вакансиями.

Как джуну обратить на себя внимание

Для того, чтобы начинающему специалисту заявить о себе и обратить на себя внимание потенциального работодателя понадобится три инструмента: резюме, сопроводительное письмо, а также тестовое задание. Причем существуют особые нюансы касательно каждого из этих инструментов.

Резюме

Резюме – это тот документ, который HR просматривают в первую очередь. Именно исходя из информации, отраженной в резюме HR, составляет первое впечатление о соискателе и решает, приглашать ли его на последующие этапы (собеседование, тестовое задание и так далее). Существуют определенные рекомендации, позволяющие составить продуманное резюме, которое точно привлечет внимание HR-менеджера.

Выбирайте шаблоны только с минималистичным дизайном. Аляпистые шаблоны с большим количеством ненужных элементов отвлекают внимание от основной информации. Креативность уместна только в некоторых профессиях (например, если соискатель пытается получить профессию дизайнера).

Аляпистые шаблоны с большим количеством ненужных элементов отвлекают внимание от основной информации. Креативность уместна только в некоторых профессиях (например, если соискатель пытается получить профессию дизайнера). Старайтесь четко структурировать информацию. Такие блоки, как опыт работы, навыки, образование, контактные данные должны присутствовать в резюме обязательно. По желанию можно добавить такие блоки, как личностные качества, рекомендации, публикации, хобби.

Такие блоки, как опыт работы, навыки, образование, контактные данные должны присутствовать в резюме обязательно. По желанию можно добавить такие блоки, как личностные качества, рекомендации, публикации, хобби. В блок «Опыт работы» обязательно нужно вносить информацию. Даже если никакого опыта нет вообще. В этот блок можно добавить сведения о пройденном обучении, практике, занятости на фрилансе. В общем, все то, что может считаться возможностью для отработки навыков.

Даже если никакого опыта нет вообще. В этот блок можно добавить сведения о пройденном обучении, практике, занятости на фрилансе. В общем, все то, что может считаться возможностью для отработки навыков. Упоминайте о своих достижениях и по возможности выражайте их в виде цифр. Например, если вели какие-то коммерческие аккаунты в социальных сетях, упоминайте их количество, сообщите о занятии призового места на хакатоне, упомяните количество опубликованных статей и так далее.

Например, если вели какие-то коммерческие аккаунты в социальных сетях, упоминайте их количество, сообщите о занятии призового места на хакатоне, упомяните количество опубликованных статей и так далее. Всегда проверяйте готовый текст на грамотность. Даже если рассматриваемая должность никак не связана со знанием языков, текст без ошибок четко даст понять HR-специалисту, что соискатель подошел к составлению резюме с максимальной серьезностью.

Если у вас пока нет стажа по профессии, заполняйте все разделы в контексте пройденного обучения. Например, бесплатные курсы можно упаковать в блок «Навыки», а успехи на практике в вузе — в «Опыт работы» и «Достижения». На возрасте делать акцент не нужно, так как эта информация не является важной на этапе отбора кандидатов.

Пример хорошего резюме:

Сопроводительное письмо

В этом документе важно показать высокий уровень заинтересованности в вакантной должности именно в конкретной компании. Для этого рекомендуется выяснить, что представляет собой компания. Такая информация может включать миссию, ценности, условия работы и культуру компании. Необходимая информация обычно доступна на официальных сайтах потенциальных работодателей. Вы также можете узнать необходимую информацию, отыскав интервью с руководством и сотрудниками для СМИ, почерпнуть необходимую информацию из социальных сетей и сайтов с отзывами.

Важно также грамотно и органично написать в сопроводительном письме об имеющемся опыте (прямом, косвенном и образовательном). Попробуйте спроецировать имеющийся опыт на выполняемые именно в этой фирме задачи (описание должностных обязанностей можно найти в объявлениях о работе). Другими словами, если вы претендуете на должность маркетолога, не стоит писать о своей мечте стать крупным бизнесменом. Вам нужно говорить только о конкретной компании, сфере вашей деятельности и будущей работе. Будет полезно соотнести свою мотивацию и опыт с информацией, указанной в описании вакансии.

Ниже приведен список ключевых моментов хорошего сопроводительного письма:

Введение (Приветствие) Представьтесь и опишите должность, на которую вы претендуете. Описание вашего опыта и достижений, которые помогут вам в работе. Подчеркните дополнительные преимущества, которые вы можете привнести в компанию. Расскажите о ценностях компании, которые вас привлекают. Поблагодарите рекрутера за уделенное время и предложите ему перейти к следующему этапу отбора.

Примеры хороших сопроводительных писем:

Тестовое задание

Статистика показывает, что большинство кандидатов проваливают тестовые не из-за недостатка знаний, а из-за общей невнимательности. Несмотря на конкретные условия задач со стороны работодателя, кандидаты часто не вникают в суть задания и дают ответы не по теме или существенно сокращают их и отвечают поверхностно. Соблюдение сроков очень важно. Если вы не сдали тестовое задание в срок, предупредите об этом рекрутера. Промедление не исключит вас из процесса отбора, но ваши коммуникативные навыки будут оценены.

Чтобы помочь себе успешно справиться с тестовыми заданиями, покажите выполненные тестовые задания знакомому, имеющему опыт работы в вашей области, и попросите совета. Не отказывайтесь категорически от бесплатных тестовых заданий. Тестовые задания нужны компаниям не для сбора бесплатных идей, а для того, чтобы выяснить, насколько кандидат подходит для решения конкретной задачи. Часто на такие задания нет правильного ответа, поэтому работодателям необходимо видеть ход мыслей соискателя.

Как правильно вести себя на собеседовании

От поведения соискателя во время собеседования зависит многое. Есть определенные правила, которых стоит придерживаться. Тогда есть шанс пройти собеседование успешно и произвести нужное впечатление на рекрутера.

Что рассказать о себе

В первую очередь любого рекрутера интересуют ваши профессиональные навыки. Нужно рассказать об имеющемся опыте (даже если его нет). Расскажите, чем занимались во время учебы: в каких проектах участвовали, где проходили практику, о чем писали диплом. Что касается желаемой зарплаты, то здесь потребуется изучить вилку заработка конкретного специалиста и установить нижнюю планку, но при этом уточнить варианты роста в компании. Такой подход будет уместнее, чем сразу озвучивать максимальную зарплату по региону.

О чем спросить потенциального работодателя

Обычно HR просит задавать интересующие вопросы уже в самом конце собеседования. Рекомендуется спросить о потребности в найме (в связи с чем компания открыла данную вакансию), уточнить набор задач для той вакансии, на которую вы претендуете, стоит подробнее узнать о внутренних коммуникациях, также полезно будет узнать, по каким именно критериям будет оцениваться работа, а также стоит уточнить, сколько уровней отбора еще предстоит пройти. Это совершенно обычные вопросы от соискателя, и они никак не могут вызвать недовольство рекрутера.

Неловкий ступор во время собеседования: что делать

Если во время собеседования у вас возник ступор, первое, что вы должны сделать, — не паниковать. Помните, что некоторые вопросы не имеют правильного ответа. Работодатель просто хочет проверить софт навыки соискателя и определить уровень его мышления. А правильный результат — это то, что совсем не волнует большинство рекрутеров. Существуют универсальные модели поведения, которые помогут вам с достоинством выйти из неловкой ситуации. Например: скажите, что вы немного нервничаете и вам нужна минута, чтобы собраться с мыслями, начните говорить громче, возьмите листок бумаги с ручкой, если вам нужно что-то посчитать, и т.д.

Советы для успешного прохождения испытательного срока

После того как вы прошли собеседование и получили предложение о работе, начинается один из самых сложных этапов — испытательный срок. Есть несколько советов, которые помогут вам если не полностью, то хотя бы частично успешно пройти испытательный срок.