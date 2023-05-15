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Андрей Данилко, более известный как певица Верка Сердючка, выступил на конкурсе «Евровидение-2023». В ходе своего выступления артист произнес фразу «Russia, goodbye», которая является измененной версией текста одной из его песен, и была адресована России.

Ранее близкий друг Данилко, промоутер Сергей Лавров, рассказал о причинах, побудивших Сердючку проявить такое поведение.

По словам Лаврова, такое поведение Данилко на «Евровидении» связано с тем, что он утратил огромную часть своих доходов, которые ранее получал на концертах в России. Чтобы выжить, ему приходится искать возможности на других рынках, в частности в Европе. В этом контексте открыто проявляемая негативность к России может быть попыткой привлечь политически ангажированную аудиторию.

Лавров считает, что с точки зрения самопиара, в настоящее время критика России в Европе имеет такой же успех, как мужчина в мини-юбке или стриптиз прямо на сцене – она безусловно привлекает внимание.

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