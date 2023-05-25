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В Киеве происходит снос памятников русским культурным деятелям, а классических литературных героев обвиняют в империализме, как сообщает РИА Новости.

Александр Пушкин, автор «Полтавы» (1828), был восхищен Петром I и находился на стороне императора, в то время как Мазепа и его союзники были врагами. В «Полтаве» гетман Мазепа изображается как хитрый дипломат и умелый политик, и он решил предать своего союзника из-за обиды, полученной от царя.

У других украинских персонажей было разное отношение к русским. Кочубей доверял Петру, а молодежь мечтала «грянуть войною на ненавистную Москву». В «Полтаве» описывается горячее волнение на Украине, где разгорается искра национального самосознания.

Журналист Евгения Долгинова утверждает, что нельзя обвинять русских писателей, включая Пушкина, в империализме. Пушкин воспринимал Малороссию как часть большой страны.

Николай Гоголь, классик русской литературы, вызывает многолетние споры о своей национальной принадлежности. В своих произведениях он использовал малоросские слова и цитировал украинские народные песни.

В своих повестях Гоголь описывает казаков Запорожской сечи, которые исповедовали православную веру и любили свою Родину. Однако он не идеализировал казаков: герои его произведений, таких как «Тарас Бульба», жестоко убивали польских женщин и детей, а в «Мертвых душах» он высмеивал «москалей».

Михаил Булгаков был русским писателем, который провел первую половину своей жизни в Киеве. Революция и гражданская война, которые разразились в городе, нашли отражение в его романе «Белая гвардия».

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