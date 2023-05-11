8 июля на российских экранах появится фильм «Киты: Стражи планеты», трейлер с русской озвучкой от Сергея Бурунова уже доступен на YouTube.

Режиссер Жан-Альбер Льевр представляет историю через глаза выброшенного на берег горбатого кита, озвученного Буруновым. Сюжет фильма рассказывает о попытках людей спасти этого кита, в то время как главный герой делится со зрителями особенностями жизни этих интересных млекопитающих. В оригинальной французской версии киноленты кита озвучивал актер Жан Дюжарден.

«В отличие от съемок крупных проектов о животных, для которых обычно привлекаются большие съемочные группы со всего мира, я решил снять «Киты: Стражи планеты» иначе, отдав предпочтение мобильности и минимальному количеству съемочной команды, работая с местными профессионалами», — поделился Льевр.