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Согласно информации американского издания Variety, на данный момент уже ведутся переговоры о возможных съемках продолжения комедийного фильма «Чумовая пятница». Отмечается, что для исполнения ролей главных героинь вновь будут приглашены актрисы Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан. Сиквел будет сниматься студией Disney. А за сценарий возьмется Элиз Холландер. Джейми Ли Кертис должна вновь исполнить роль Анны Коулман, а Линдси будет играть роль ее дочери Тэсс.

Комедия «Чумовая пятница» основана на одноименном романе 1972 писательницы Мэри Роджерс. До выхода культовой экранизации 2003 года с Лохан и Кертис было еще две картины. Первая была снята в 1976 году, главные роли в которой сыграли Барбара Харрис и Джоди Фостер. А в фильме 1995 года ведущие роли исполнили Шелли Лонг и Габи Хоффман. Однако именно фильм 2003 года имел самый большой успех у зрителей.

Стоит отметить, что Джейми Ли Кертис еще в феврале текущего года на церемонии вручения Гильдии продюсеров заявила о продолжении культовой «Чумовой пятницы».

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