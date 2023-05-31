Популярный российский актер Дмитрий Нагиев определенное время не появлялся на экранах телевизоров. Он даже отказался от проведения «Премии МУЗ-ТВ» и участия в шоу «Голос», в 11-м сезоне. Однако после длительного затишья артист решил вновь вернуться в кино. Стало известно, что в новом проекте Нагиев будет играть героя-любовника.

Ряд СМИ опубликовал информацию, что Дмитрий Нагиев примет участие в съемках полнометражного комедийного фильма под названием «Зять». Известно, что производством ленты занимаются такие компании, как «ВайТ Медиа» и Berg Sound.

Дмитрий Нагиев будет играть персонажа по имени Антон, в которого влюбляется главная героиня Алена. Однако ее отец – Олег, являющийся давним знакомым Антона, против их отношений. Ведь раньше Антон вел очень аморальный образ жизни.

В фильме также снимутся такие известные российские актеры, как Ян Цапник, Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Артем Минин, Дмитрий Красилов и другие. Режиссер картины – Анарио Мамедов.