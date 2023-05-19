Ряд европейских стран-эксплуатантов многоцелевого истребителя F-16 Fighting Falcon выразили готовность передать свои самолеты Украине, но этот вклад в большей степени следует считать символической поддержкой Киева, чем реальным военным усилением. Об этом заявил в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Роберт Фарли. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Уже несколько месяцев военные аналитики и политики Запада обсуждают вопрос о поставках в Украину истребителей F-16, модернизированные в 21 веке версии которых часто называют Viper («Гадюка»). Сторонники утверждают, что обучение и переводы должны начаться немедленно, а недоброжелатели предупреждают об опасениях по поводу эскалации и призывают сосредоточиться на других приоритетах.

«Этот вопрос долгое время было дилеммой, стоявшей администрацией Байдена. Из-за сложного характера торговли оружием Вашингтон имеет право вето на передачу практически любого Viper в мире. Теперь, в ответе на заявления нескольких стран-операторов об их заинтересованности, администрация Байдена ясно дала понять, что не будет накладывать вето на передачу F-16 Украине», – отмечает Фарли.

Он указывает, что этот шаг «отчасти был сделан на фоне растущей обеспокоенности состоянием сети противовоздушной обороны Украины». На Западе крайне возросло беспокойство по поводу скорости, с которой Украина расходует свои зенитные ракеты, а этот ресурс – дорог и дефицитен.

Фарли также указывает, что с началом украинского конфликта Запад постепенно наращивал свою поддержку ВВС Украины: «Это началось с облегчения передачи запасных частей и другого оборудования, необходимого для поднятия МиГ-29 в воздух. Далее последовало принятое несколько месяцев назад решение о передаче МиГ-29 со складов бывших стран Варшавского договора. Эти усилия в итоге позволили Украине выставить больше боеспособных самолетов, чем она имела в начале конфликта».

Помимо этого, Запад также предоставил помощь в интеграции сложного современного оборудования и систем вооружений стандартов НАТО для украинских самолетов, унаследованных от советской эпохи, повысив тем самым их боеспособность. Тем не менее парк старых советских истребителей ВВС Украины все еще сталкивается с резкими технологическими ограничениями, заметно уступая по боевым возможностям намного более современным истребителям ВКС России.

Фарли также отмечает: «очень многое зависит от того, насколько быстро будут отправлены эти истребители и в каком количестве». При этом он всего лишь повторяет расхожую на Западе оценку, избегая конкретных цифр: «Имеется много доступных F-16. Девять европейских стран эксплуатируют или эксплуатировали Viper, и некоторые из них находятся в процессе перехода с F-16 на F-35».

На деле – «доступными» можно счесть лишь от 20 до 40 самолетов из 2-3 стран НАТО, причем далеко не все из них после многолетней эксплуатации пребывают в технической и боевой готовности. А остальные европейские эксплуатанты F-16 недвусмысленно дают понять, что эти истребители будут нужны им самим еще долгое время.

Обозреватель 19FortyFive в целом также «затруднился сказать», какое влияние окажет передача Украине F-16 на ход боевых действий в текущем конфликте. Фактически, ему пришлось выразиться именно так, чтобы избежать указания на заведомо слабую боеспособность легких однодвигательных F-16 в противостоянии с более тяжелыми и мощнее вооруженными российскими истребителями.

По мнению Фарли, «F-16 может делать все понемногу, включая тактическую бомбардировку, стратегическую бомбардировку, подавление ПВО противника, перехват и завоевание превосходства в воздухе… Выполнит ли F-16 все эти роли, в значительной степени зависит от оружия, которое предоставит Запад, и от обучения. Даже после базовой подготовки украинским летчикам потребуется время, чтобы освоить тонкости управления самолетом и максимально использовать его боевые возможности. Украинскому наземному экипажу нужно будет освоить техническое обслуживание, а украинские аэродромы нужно будет обновить».