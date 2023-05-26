Российская система ПВО С-350 «Витязь» в зоне проведения специальной военной операции на Украине достигла беспрецедентного уровня реальной боеспособности, сбив украинский самолет в «автоматическом режиме». Этот факт высоко оценило индийское издание The EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», как считается, впервые стал применяться в зоне проведения специальной военной операции на Украине с августа прошлого года. Его ракетами были сбиты многие из украинских боевых самолетов и беспилотников.

Теперь, как сообщают российские государственные СМИ, ЗРК С-350 «Витязь» «в боевых условиях осуществил полностью автоматическое, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей Украины», сбив украинский военный самолет. Боевой расчет при этом лишь контролировал автономную работу комплекса.

Такой режим работы был опробован в боевых условиях впервые в мире, подчеркивает EurAsian Times. Как пояснил неназванный РИА «Новости» российский специалист, «автоматический режим был реализован по принципу, что человек не отменяет решения элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, тем самым подтверждая выбранный машиной алгоритм работы».

Российский специалист также заявил, что «Витязь» одновременно работал в активном и пассивном режимах РЛС. Этот метод существенно повышает помехозащищенность комплекса и его возможности по обнаружению и классификации целей. Данная разработка начала внедряться через несколько месяцев после того, как система была впервые развернута на передовой в зоне проведения СВО.

В EurAsian Times напомнили: «В августе 2022 года визуальные доказательства, появившиеся в социальных сетях, свидетельствовали о том, что система ПВО С-350 «Витязь» была развернута российской стороной на авиабазе менее чем в 40 милях от украинской границы через несколько дней после того, как Украина начала обстреливать с воздуха российские военные объекты в Крыму».

ЗРК С-350 «Витязь» впервые были замечены на видео, официально опубликованном Минобороны России. Сам же этот видеосюжет имел целью продемонстрировать действия штурмовиков Су-25 по непосредственной авиационной поддержке российских войск с неуказанной авиабазы, расположенной недалеко от передовой, но наибольшее внимание в нем тогда привлек попавший в кадр комплекс С-350.

«Больше всего интригует внешний вид компонентов С-350. Военные аналитики идентифицировали РЛС управления огнем 50Н6А, РЛС обнаружения 96Л6-ЦП, а также две мобильные пусковые установки зенитных ракет, которые, вероятнее всего, являлись транспортно-установочной пусковой установкой (ТПУ) 50П6 и поразительно похожей на нее внешне пуско-заряжающей машины 50П6Т», – написал тогда западный военный блогер Гай Плопски.

С-350 «Витязь» – мобильный многоканальный зенитно-ракетный комплекс, разработанный российским концерном «Алмаз-Антей». Он предназначен для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современными и перспективными средствами воздушного нападения.

Разработка этой системы началась в начале 1990-х годов, ее первые летные испытания состоялись в 2013 году, а в декабре 2019 года российские военные получили первую партию комплексов С-350 для постановки на боевое дежурство.

Согласно открытым источникам, «Витязь» может поражать баллистические цели на расстоянии до 25 километров и аэродинамические воздушные цели, такие как самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и другие устройства, на максимальной дальности от 120 до 150 километров. Цели, поражаемые ракетами С-350, могут двигаться со скоростью до двух километров в секунду.

EurAsian Times особо отмечает: российские ЗРК С-350 «Витязь» намного точнее американской системы ПВО/ПРО Patriot, которая сейчас находится на вооружении Украины. Весьма важно, что российские зенитные ракеты летят быстрее и способны на целый порядок эффективнее поражать низколетящие цели. Так, «Пэтриот» попросту не способен сбивать цели, летящие на высоте менее 100 метров, тогда как «Витязь» сбивает цели на высоте от 10 метров.