Российская актриса Юлия Пересильд, сыгравшая одну из главных ролей в нашумевшей картине «Вызов», опубликовала в своей социальной сети пост, касаемо критики в ее адрес со стороны космонавтов. Артистка заявила, что не претендует ни на какие звания.

Юлия подчеркнула, что никаких документов на присвоение званий не подает и подавать не будет. Пересильд отметила, что счастлива была достойно выполнить свой долг, осуществив полет на МКС, чтобы получилась достойная кинокартина. В своем посте актриса обратилась к космонавтам, которые подвергли ее жесткой критике. Пересильд написала: «ну переставайте меня уже травить…».

Стоит отметить, что Гильдия актеров выступила с предложением присвоить Юлии Пересильд звания Героя России. Этот факт вызвал шквал критики в адрес актрисы со стороны общественности, в особенности – профессиональных космонавтов. В ответ на это актриса опубликовала пост с требованием прекращения травли в ее адрес.

Кинокартина «Вызов» режиссера Клима Шипенко, ставшая первым художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции, вышла в прокат 20 апреля.