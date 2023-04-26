Кинокартина «Вызов» режиссера Клима Шипенко является первой в мире, снятой в космосе. Однако некоторые космонавты и даже зрители отнеслись к выходу фильма крайне негативно, сообщает издание «Аргументы и Факты».

Многие оставили в Сети комментарии, что вместо траты многомиллионного бюджета на съемки фильма, деньги можно было пустить на ту же программу по исследованию космоса. Юлия Пересильд, которая сыграла роль главной героины в «Вызове», ответила на критику со стороны хэйтеров.

По словам актрисы, еще до выхода кинокартины, подобные высказывания очень ранили ее и были неприятны. Но сейчас съемки в космосе стали частью творческого пути, как ее личного, так и всей съемочной группы в целом. Она горда тем, что достойно справилась со своей работой и горда всем коллективом, работающим над созданием первого фильма, снятого в космосе. Юлия Пересильд пожелала «исследователям» удивлять общественность своими результатами, которых все ждут с нетерпением.

Отметим, что фильм «Вызов» в первые дни своего проката смог собрать более 427 миллионов рублей.