Египетское руководство обвинило кинокомпанию Netflix в грубом искажении истории в связи с выбором темнокожей актрисы на роль Клеопатры в новом сериале «Королева Клеопатра», который появится на экранах 10 мая.

Правительство Египта заявило, что данное решение является фальсификацией египетской истории и историческим заблуждением, и подготовило заявление, которое было опубликовано на сайте министерства туризма и древностей.

Сообщается, что монеты и статуи времен Клеопатры изображали светлокожую женщину.

Клеопатра VII находилась во главе Древнего Египта с 51 по 30 год до нашей эры. Ее современники, римские писатели Кассий Дион и Плутарх, писали, что правительница имела светлую кожу, а ее предки были из Македонии.