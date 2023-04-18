Фильм Александра Роу «Морозко» является классикой отечественного кинематографа. Однако американские зрители высказали негативное отношение к фильму, некоторые из них даже назвали его «Телепузики под кислотой».

Фильм получил всего 6,3 балла в рейтинге IMBD, а большинство комментариев зрителей были гневными. Некоторые из них отметили, что фильм якобы учит делить людей на «привлекательных» и «непривлекательных».

Кроме того, некоторые зрители указали на наличие в фильме волшебных грибов, ходячих деревьев, «карликов-убийц» и других персонажей, которые могут оказать негативное влияние на психику человека.

Однако, причина такой реакции зрителей – культурные различия. Для тех, кто не понимает особенностей славянского менталитета, картина может показаться абсурдной и пугающей.