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12 апреля в Екатеринбурге состоялся премьерный показ смелого танцевального представления «Грани Любви», в котором участвовало большое количество полуобнаженных девушек. Об этом сообщает портал E1.RU.

Авторы смелого танцевального спектакля Олеся Горгона и Екатерина Дерябина хотели показать в одном акте жизнь обычной женщины от рождения и до момента ее смерти. Всего в танцевальном представлении приняло участие 20 актеров, 18 из которых были девушками, а только 2 мужчинами.

По словам Олеси Горгоны, во время спектакля активно использовалась черная краска, символизирующая влияние родительского авторитета и социума на становление личности ребенка.

При этом зрителей, некоторые из которых специальной приехали на премьеру шоу в Екатеринбург из Москвы и Дубая, также смогли поучаствовать в шоу, когда неожиданно для всех 18 красоток спустились со сцены в зрительный зал, где начали целоваться с мужчинами и садиться на коленки к женщинам. По словам Екатерины Дерябиной такой прием они использовали, чтобы каждый зритель мог почувствовать себя непосредственным участником шоу, а не просто статичным наблюдателем.

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