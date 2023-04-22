Фанаты серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере прекрасно помнят его двоюродного брата по имени Дадли Дурсль. Этот вредный пухляш всегда пытался напакостить своему кузену, из-за чего стал ненавистным персонажем для поклонников Поттера.

Однако с момента выхода фильмов о молодом волшебнике уже прошло много лет. При этом актеру Гарри Меллингу, сыгравшему пухлого и вредного двоюродного брата волшебника, исполнилось уже 34 года. Артист повзрослел, вытянулся, сбросил лишний вес и превратился в молодого человека с подтянутой фигурой в самом расцвете сил.

Внешне Гарри Меллинг преобразился кардинально и теперь в нем невозможно узнать пухляша Дурсля. Артист участвует в съемках нескольких фильмов ежегодно, при этом он обзавелся целой армией собственных поклонниц. Можно отметить участие актера в съемках таких картин как «Всевидящее око», где он исполнил роль Эдгара Аллана, а также «Ход королевы».