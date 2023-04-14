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Как сообщает издание «Комсомольская правда», певец Валерий Леонтьев, отменивший свои концерты в России еще с начала 2022 года, на минувшей неделе тайно вернулся в Москву. Причиной стало его выступление на корпоративной вечеринке. Отмечается, что артист заработал за вечер 3.5 миллионов рублей. Леонтьев уже неоднократно возвращался в Россию ради миллионных гонораров. И каждый его визит осуществлялся инкогнито.

В беседе с журналистами «КП» промоутер Сергей Лавров рассказал, что в силу своего возраста Валерий Леонтьев отказывается от гастролей в России, так как его двухчасовое выступление стоит миллион рублей. А вот на корпоративах платят в два-три раза больше. Причем выступление длится не более часа – преимущественно 40 минут. Лавров отметил, что Леонтьева можно уговорить выступить на корпоративе и за 2.5 миллионов рублей.

Многие друзья Леонтьева также сообщали, что здоровье исполнителя не позволяет ему больше гастролировать, участвовать в телепроектах и различных шоу. Сейчас он проживает в Майами в своем собственном доме вместе с супругой Людмилой Исакович.

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