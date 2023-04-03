Премьерный показ голливудского фильма под названием «Тетрис» с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном в главных ролях прошел в онлайн-формате. Авторы фильма рассказали об истории создания одной из самых культовых головоломок в мире.

Актер Никита Ефремов сыграл роль программиста из СССР по имени Алексей Пажитнов, который и придумал знаменитую игру в середине 1980 годов. Роль дизайнера Хэнка Роджерса из Нидерландов, который пытался заполучить права на использование головоломки на Западе, досталась Тэрону Эджертону.

Во время съемок Ефремова консультировал настоящий прототип его персонажа и создатель головоломки Пажитнов. Однако, по словам актера, необходимо понимать, что фильм не является документальным, поэтому многие моменты рассказанной истории были сильно приукрашены.

Сын Михаила Ефремова отметил, что получил очень интересный опыт работы с западными коллегами. По его словам, Тэрон продемонстрировал невероятную готовность к проекту, так как уже на этапе вычитывания роли играл так будто уже полностью вжился в роль.