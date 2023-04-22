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Журналистка Алена Жигалова сообщила, что портрет Аллы Пугачевой был удален из фойе БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, где он находился около 40 лет.

Поклонники певицы выразили протест и призвали либо вернуть портрет, либо удалить изображения всех остальных артистов.

Пугачева выступала в «Октябрьском» около 20 раз и называла его одним из своих самых любимых концертных залов.

Ранее Яна Поплавская высказала предположение, что Алла Пугачева скоро вернется в Россию из Израиля и разведется с Максимом Галкиным, который часто шутит о российских коллегах за границей.

Поплавская также предположила, что певица может создать образ “вероломно обманутой женщины” и попросить прощения у россиян, чтобы получить их поддержку.

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