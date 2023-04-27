Победившая на выборах в Финляндии «умеренно-консервативная» Партия Единства (Samlingspartiet) активно поддерживает намерение разместить в стране новую базу НАТО и намекает на финском участии в военных учениях блока, связанных с ядерным оружием. Об этом сообщает норвежский военный портал Forsvaretsforum. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В те же дни, когда Финляндия официально вступила в НАТО, в стране прошли выборы, которые привели к смене правительства. Новое правительство еще не сформировано, но заместитель лидера победившей на выборах буржуазной партии Samlingspartiet Элина Валтонен уверена, что они возглавят коалиционное правительство большинства.

По ее словам, одной из важнейших задач нового правительства является «формирование роли Финляндии в НАТО». В интервью норвежской телекомпании NTB Валтонен, которая также возглавила делегацию Финляндии в Парламентской ассамблее НАТО, подчеркнула: «Для Samlingspartiet членство в НАТО было официальной целью почти два десятилетия».

Ближайший период времени, сказала она, «будет самым важным в определении того, насколько ценным союзником по НАТО станет Финляндия. Это требует работы и активного участия во всех мероприятиях НАТО». По ее словам, еще одной из самых важных и неотложных целей является обеспечение того, чтобы Швеция также стала членом Североатлантического альянса.

На вопрос о планах усиления американского военного присутствия в скандинавском регионе Валтонен ответила, что ее партия уже предложила создать новую базу НАТО в Финляндии.

По поводу того, следует ли размещать больше американского ядерного оружия в регионе, в том числе в Финляндии, замглавы Samlingspartiet заявила, что присоединение Финляндии к НАТО «не накладывала никаких ограничений на наше членство. Но действующее финское законодательство в сфере подхода к ядерным материалам запрещает перевозку ядерного оружия в Финляндию. Также маловероятно, что в Финляндии будет размещено ядерное оружие. Это решение должен принять весь альянс, и в последние годы ни один из новых союзников не развернул ядерное оружие».

Валтонен напомнила, что не так давно было отказано Польше, когда ее власти пожелали разместить у себя американское ядерное оружие. «С другой стороны, Финляндия должна стать активным членом группы ядерного планирования НАТО, а также намерена активно участвовать в учениях и тренировках НАТО, связанных с ядерным оружием», – сказала она.

Валтонен также хочет очень тесного сотрудничества с другими скандинавскими странами НАТО. Руководство всех этих стран уже открыто говорит о том, что в долгосрочной перспективе это может стать фактически совместными вооруженными силами – по крайней мере, для всех практических задач. На данным момент наиболее важным аспектом такого сотрудничества считается «совместное оборонное планирование».

Заместитель руководителя финской Партии Единства выделяет Норвегию как одного из ближайших партнеров своей страны в оборонной сфере. «Общая черта между Норвегией и Финляндией заключается в том, что обе наши страны – соседи России. Однако финско-российская граница намного более протяженная. Сейчас Финляндия разорвала все связи с Россией. Финляндия твердо привержена санкциям ЕС и работает над тем, чтобы обеспечить их эффективность», – отметила Валтонен.

Однако, как и Норвегия, Финляндия поддерживает некий минимальный уровень контактов с Россией по таким вопросам, как пограничный контроль и тому подобное. «Мы не можем игнорировать тот факт, что у нас имеется 1300-километровая граница с Россией», – сказала Валтонен.

Норвежский оборонный аналитик Катаржина Зиск в своем комментарии для NTB назвала вступление Финляндии в НАТО «исторически важным событием», и отметила: «Членство Финляндии в НАТО укрепляет силы альянса по отношению к России в ряде областей. Финляндия уже тратит 2 процента своего ВВП на военные цели, что обязались сделать все страны НАТО, но на практике большинство из них этого не выполнили. Финляндия также имеет сильную собственную армию, которая вместе с призывными резервами насчитывает почти 1 миллион солдат».