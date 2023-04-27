Высокопоставленный украинский военный чиновник публично признал, что поставленные Украине из США зенитно-ракетные комплексы Patriot вряд ли смогут надежно перехватывать российские ракеты, включая даже нередко применяемые по наземным целям ракеты ЗРК С-300. Об этом сообщает The EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Официальный представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат в выступлении по национальному ТВ подтвердил, что «первые элементы» зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот», предоставленного в качестве американской военной помощи, уже переброшена в Украину, а прибытие остальных подразделений, делающих этот ЗРК боеспособным, «ожидается в ближайшее время».

По словам Игната, развертывание ЗРК Patriot «даст положительные результаты, особенно в противодействии российским самолетам» (которые, как правило, атакуют цели далеко из-за пределов зоны действия украинской ПВО). Тем самым представитель ВСУ дал понять украинцам, что против регулярно продолжающихся российскими войсками ракетных ударов по ключевым военным и инфраструктурным объектам на территории Украины для ВСУ не ожидается значимого эффекта от широко разрекламированной поставки единичных батарей американского ЗРК «Пэтриот».

EurAsian Times отмечает: многие западные военные эксперты считают предоставленный Украине американский ЗРК Patriot «теоретически способным» перехватывать такие ракетные боеприпасы, как нередко запускаемые по наземным целям ракеты российских зенитных комплексов С-300.

Сейчас, отвечая на прямой вопрос о способности системы «Патриот» перехватывать ракеты С-300, такие как нацеленные на Харьков 22 апреля, Игнат повторил утверждения, что «Пэтриот» якобы «может сбить эти ракеты». Однако он сопроводил свой ответ несколькими значимыми оговорками.

Во первых, представитель ВСУ отметил, что «у российских военных имеется много ракет С-300». Он подчеркнул необходимость «тщательно оценить количество имеющихся ракет Patriot», и сравнить его с количеством ракет С-300, находящихся на вооружении российских военных. По западным оценкам, озвученным несколько месяцев назад, в арсенале России предполагалось наличие «от 6000 до 7000» ракет для ЗРК С-300.

Игнат также предположил, что «было бы более практичным» уничтожение не самих этих российских ракет, а пусковых установок на земле. Кроме этого, он в своем намеке на ограниченное число ракет для ЗРК Patriot обмолвился, что эти боеприпасы являются весьма дорогостоящими. На деле – это крайне важный момент для западных кураторов киевской власти.

Игнат также выразил опасение, что российские военные могут использовать ракеты С-300 по аналогии с атаками ударных беспилотников «Герань» – то есть с главной задачей не столько ударить по целям, сколько подавить и истощить системы ПВО Украины путем последовательных пусков.

Он подчеркнул стоимость ресурсов, потраченных на противодействие этим атакам, охарактеризовав конфликт как «борьбу на истощение», в которой обе стороны стремятся истощить ресурсы друг друга.

EurAsian Times по этому поводу напомнила мнение, которое ранее высказал в издании индийский военный эксперт Виджаиндер Такур: «Учитывая относительно небольшую боеголовку и ограниченную точность, попытка сбить ракету С-300 с помощью ЗРК «Пэтриот» (причем, скорее всего, для этого потребуется несколько ракет) не имеет смысла в плане эффективности».

Индийское издание также отмечает, что помимо практических оборонительных возможностей, доставка американской системы ПВО «Пэтриот» имеет для Киева символическое значение – «что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке Украины».

«Не раз отмечались случаи, когда эффективность системы Patriot представлялась широкой публике в преувеличенном свете. Например, во время войны в Персидском заливе военные США заявляли, что система якобы успешно перехватила все иракские ракеты «Скад», кроме двух. Однако позже Пентагон изменил это число на 50-процентный коэффициент успеха», – дополняет EurAsian Times, хотя и эти цифры сложно считать достоверными.